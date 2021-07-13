На думку Давида Арахамії, у Дениса Монастирського вистачить дипломатичних здібностей і менеджерського потенціалу для роботи на посаді глави МВС.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що це він запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, народного депутата від "СН" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чому було висунуто саме кандидатуру Монастирського.

"Це, чесно кажучи, я запропонував... Монастирський доволі часто ходить до Офісу президента, і завжди по правоохоронним питанням він доповідає. Тобто, він людина в команді, і всі нормально до нього ставляться", - зазначив голова фракції "СН".

На думку Арахамії, у Монастирського вистачить дипломатичних здібностей і менеджерського потенціалу для роботи на посаді міністра внутрішніх справ.

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Відставка Авакова: що відомо

13 липня джерела УНІАН, а згодом й офіційно МВС підтвердили написання Аваковим заяви про своє звільнення.

У парламенті є як прихильники, так і противники такого рішення. Наприклад, Юлія Тимошенко заявила, що її фракція не голосуватиме за звільнення Авакова, оскільки "Батьківщина" не формувала уряд Шмигаля. Водночас "Голос" ініціативу підтримав.

Звільнення Авакова можуть розглянути на профільному комітеті Ради вже завтра, 14 липня.

На закритій зустрічі з депутатами від "Слуги народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду глави міністерства внутрішніх справ.

Денис Монастирський є депутатом "Слуги народу", наразі він очолює Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності. Раніше був помічником депутата Антона Геращенка, який зараз є заступником глави МВС.

Фігурував у скандалах з фальсифікації рішення Комітету щодо законопроекту про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. ЗМІ називають Монастирського "людиною Авакова".

Крім того, Монастирського викрили на підтримці Комітетом законопроекту, який би дозволив МВС проводити розслідування злочинів, вчинених посадовцями категорії "А". Тоді як стаття 216 Кримінального процесуального кодексу вказує, що корупцію посадовців категорії "А" розслідує Національне антикорупційне бюро, а всі інші злочини — ДБР.

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Автор: Тетяна Поляковська