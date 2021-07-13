13 липня в МВС підтвердили написання Аваковим заяви про своє звільнення.

На закритій зустрічі з депутатами від "Слуги народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду глави міністерства внутрішніх справ.

Денис Монастирський є депутатом "Слуги народу", наразі він очолює Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності. Раніше був помічником депутата Антона Геращенка, який зараз є заступником глави МВС.

Народився Монастирський у Хмельницькому. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук.

Читайте такожВідставку Авакова обговорять на засіданні фракції "Слуги народу" – нардепВикладав майбутній "слуга" у Хмельницькому університеті управління та права. Очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз.

Має досвід роботи у великих юридичних компаніях. Член Головної Ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Секретар Конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань.

У 2013 році був визнаний кращим волонтером року за результатами Національного конкурсу "Волонтер року".

Фігурував у скандалах з фальсифікації рішення Комітету щодо законопроекту про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. ЗМІ називають Монастирського "людиною Авакова".

Крім того, Монастирського викрили на підтримці Комітетом законопроекту, який би дозволив МВС проводити розслідування злочинів, вчинених посадовцями категорії "А". Тоді як стаття 216 Кримінального процесуального кодексу вказує, що корупцію посадовців категорії "А" розслідує Національне антикорупційне бюро, а всі інші злочини — ДБР.

13 липня джерела УНІАН, а згодом й офіційно МВС підтвердили написання Аваковим заяви про своє звільнення.

У парламенті є як прихильники, так і противники такого рішення. Наприклад, Юлія Тимошенко заявила, що її фракція не голосуватиме за звільнення Авакова, оскільки "Батьківщина" не формувала уряд Шмигаля. Водночас "Голос" ініціативу підтримав.

Звільнення Авакова можуть розглянути на профільному комітеті Ради вже завтра, 14 липня.

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Автор: Яна Ставська