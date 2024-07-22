Для зняття Безуглої потрібно зареєструвати постанову, пройти з нею Регламентний комітет, а потім винести на розгляд сесійної зали та набрати більш ніж 226 голосів.

Члени парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони проголосували за те, щоб підготувати постанову щодо виключення зі свого складу Мар'яни Безуглої. Про це сама нардепка повідомила у Facebook.

"Тільки що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо мого зняття з посади заступниці та виключення зі складу Комітету. Це може голосувати тільки зала, не Комітет", – заявила вона.

Також рішення прокоментував народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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"Таку одноголосну підтримку Комітету треба справді заслужити. Комітет з питань оборони проголосував за внесення постанови про виключення з свого складу Марʼяну Безуглу", – зазначив він у Telegram.

Железняк нагадав, що для зняття Безуглої потрібно зареєструвати постанову, пройти з нею Регламентний комітет, а потім винести на розгляд сесійної зали та набрати більш ніж 226 голосів.

Марʼяна Безугла: інші новини

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона обиралася до Верховної Ради України від партії "Слуга народу", але в Києві в мажоритарному окрузі.

Це означає, що її вихід з фракції не може призвести до позбавлення її депутатського мандату. Така норма стосується лише тих народних депутатів, які обиралися від партії по списку. В такому випадку вихід із фракції означає припинення депутатських повноважень.

В пості у Facebook Безугла написала про причини виходу з фракції. Вона зазначила, що ще одного колегу з фракції "Слуга народу" Миколу Задорожнього підозрюють у вимаганні 3,4 млн грн хабара.

"Підозра — ще не вирок суду, але все одно новини погані", – наголосила вона. Нардепка написала, що її не підтримувала фракція та комітет, в якому вона працює.

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