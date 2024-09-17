Нардепка просить обрати її членом парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Народна депутатка України Марʼяна Безугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки та оборони. Фото документу вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідно до частини третьої статті 84 Регламенту Верховної Ради України, прошу увільнити мене від виконання обовʼязків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва", – йдеться в заяві.

Відео дня

Новина доповнюється...