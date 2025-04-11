Міністр хоче, щоб наступне засідання контактної групи відбулося в Україні.

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" може відбутися в Україні із залученням представників Сил оборони та ОПК. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише Укрінформ.

Розповідаючи про результати засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 11 квітня у Брюсселі, Умєров повідомив, що пропонуватиме наступну зустріч провести в Україні, "щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК".

Він додав, що "це буде такий новий формат", і пообіцяв про конкретні кроки доповісти пізніше.

Відео дня

Умєров розповів, що в зустрічі "Рамштайн" узяли участь міністри з країн Європи, Азії, а також Сполучені Штати. За його словами, фокус уваги був зосереджений на поставках засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, на постачанні ракет, артилерії, боєприпасів, броньованої техніки, а також на продовженні фінансування.

"Дуже вдячний партнерам за підтримку. Сьогодні ми отримали 21 мільярд євро, і це дуже потужні пакети та суттєва підтримка", - сказав міністр.

Засідання контактної групи "Рамштайн": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 11 квітня учасники "Рамштайну" зобов’язалися надати понад 21 млрд євро військової допомоги для України. Як підкреслив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, це є рекордним збільшенням військового фінансування для України, і також відбувається збільшення підтримки боротьби України на полі бою.

Крім того, на "Рамштайні" створили "коаліцію РЕБ" для посилення України. Лідерську роль у ній відіграватиме Німеччина. Як пояснив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, йдеться про підтримку потреб України у функціонуванні її каналів комунікації, у зборі розвідувальної інформації та придушенні ворожого зв'язку, а також у протидії ворожим дронам і навігації.

Вас також можуть зацікавити новини: