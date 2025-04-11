Очікується, що союзники зобов'яжуться виділити додаткові мільярди євро на підтримку України.

На засіданні Рамштайну європейські союзники терміново посилять військову підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), яке проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Сьогодні на цій Контактній групі ми посилюємо нашу підтримку для України. Наша задача як міністрів оборони - доставити термінову воєнну допомогу у руки українських бійців у війні", - сказав Гілі.

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При цьому, він звернувся до представників тих країн, які сьогодні не будуть робити оголошень про нові зобов'язання щодо надання Україні додаткової допомоги. "Я наполегливо закликаю вас подивитися ще раз, уважніше подивитися, що ви ще можете зробити. Уся військова допомога зараз допоможе Україні воювати сьогодні та допоможе забезпечити міцний мир завтра", - наголосив Гілі.

Він додав, що ЗСУ повинні бути найсильнішим засобом стримування від майбутніх російських атак.

Як сказав Гілі, коли президент США Дональд Трамп говорить про мир через безпеку і мир через силу, саме зобов'язання цієї Контактної групи забезпечують силу для досягнення цього миру.

Міністр оборони Британії додав, що на минулому засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбулося у лютому, усі 50 країн-учасниць повідомили, що активізуються на підтримку України.

"Тоді ми разом зобов'язалися надати додаткові 1,5 млрд євро на допомогу для України. Сьогодні ми зобов'яжемося виділити більше мільярдів", - запевняє Гілі.

За його словами, Британія цього року виділить 4,5 млрд фунтів на військову підтримку для України. Це найбільша сума, яку витратить його країна.

Водночас, Гілі оголосив про те, що сьогодні Британія виділяє 350 млн фунтів для збільшення підтримки українських захисників на лінії фронті. Новий пакет допомоги включає радарні системи, протитанкові міни та сотні тисяч дронів. Також фінансування спрямовуватиметься на ремонт техніки з поля бою. Ця підтримка посилить українські війська і зміцнить промислові зв'язки з Україною.

При цьому, за його словами, 2025 рік є критичним роком для України у війні.

"І це критичний момент. Момент для нашої оборонної промисловості активізуватися, і вони це роблять. Момент для наших військових активізуватися, і вони це роблять. І момент для наших урядів активізуватися, і ми це робимо. Разом ми надсилаємо сигнал Росії, і ми кажемо Україні - що ми виступаємо на вашій стороні у боротьбі, і ми будемо виступати на вашій стороні у мирі", - наголосив Гілі.

Як повідомив Гілі, сьогодні участь у засіданні формату "Рамтайн" беруть представники 51 країни з Європи, Індо-Тихоокеанського регіону і Південної Америки. Також міністр оборони США Піт Гегсет і президент України Володимир Зеленський долучилися до зустрічі в режимі відеоконференції.

Водночас Зеленський повідомив про очікування від засідання у форматі "Рамштайн". "Наш пріоритет – ППО, і дуже важливо, щоб партнери нас почули", - відзначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що українці вміють бути точними.

"Ми навчилися збивати вже дуже багато російської зброї терору. Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим", - наголосив Зеленський.

На його переконання, партнери можуть у цьому допомогти, а також активізувати реалізацію всіх домовленостей, досягнутих раніше.

"Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя", - сказав президент.

Військова допомога Україні: новини

10 квітня на засіданні "Коаліції охочих", яку очолюють Велика Британія та Франція, визначити чотири пріоритетні цілі для підтримки України. Йдеться про про забезпечення безпечного неба і моря, підтримання миру на суходолі і підтримання Збройних сил України, які мають бути найсильнішим засобом стримування. Також ведеться розмова над формуванням "гарантійних сил", які будуть рішучим і надійним механізмом безпеки, аби забезпечити довготривалий мир для України.

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