Це є рекордним збільшенням військового фінансування для України.

Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-27), яке відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Оголошені сьогодні на Контактній групі нові зобов'язання з надання військової підтримки загалом складають понад 21 мільярд євро", - наголосив Гілі.

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Зокрема, як підкреслив британський міністр, це є рекордним збільшенням військового фінансування для України, і також відбувається збільшення підтримки боротьби України на полі бою.

Гілі нагадав, що Британія цього року витратить 4,5 млрд фунтів на військову підтримку України.

Сьогодні він оголосив про виділення 350 мільйонів фунтів для збільшення цієї підтримки для захисників України на лінії фронту. Цей пакет включає радарні системи, протитанкові міни і сотні тисяч нових дронів.

Окрім того, збільшується фінансування на 150 млн фунтів для ремонту і обслуговування техніки з поля бою. Гілі сказав, що це частина нових зусиль на подальші місяці з ремонтування 3 тисяч українських транспортних засобів, які будуть повернуті на поле бою.

Засідання "Рамштайн" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, на початку засідання у форматі "Рамштайн" Гілі звернувся до представників тих країн, які сьогодні не будуть робити оголошень про нові зобов'язання щодо надання Україні додаткової допомоги.

Він закликав ці країни уважніше подивитися, що вони додатково можуть зробити на підтримку України, бо "уся військова допомога зараз допоможе Україні воювати сьогодні та допоможе забезпечити міцний мир завтра". Також Гілі наголосив, що 2025 рік - "критичний" для України.

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