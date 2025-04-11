Як зазначив міністр, зокрема, йдеться про підтримку потреб України у функціонуванні її каналів комунікації.

Союзники України створили нову "коаліцію спроможностей", яка буде спрямована на покращення можливостей у радіоелектронній боротьбі (РЕБ). Лідерську роль у ній відіграватиме Німеччина. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Новим є те, що у тісній координації з Україною та нашими партнерами, Німеччина створила ще одну "коаліцію спроможностей". Тепер загалом є дев'ять коаліцій. Завдяки цій коаліції ми хочемо, аби Україна стала ще кращою у її можливостях стосовно електромагнітної боротьби", - наголосив він

Як пояснив Пісторіус, йдеться про підтримку потреб України у функціонуванні її каналів комунікації, у зборі розвідувальної інформації та придушенні ворожого зв'язку, а також у протидії ворожим дронам і навігації.

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Як уточнив міністр оборони України Рустем Умєров, до ініціативи створення цієї коаліції приєдналися 11 держав, які підписали спільний лист про наміри.

За його словами, "коаліція РЕБ" зосередиться на закупівлі обладнання, навчанні та підготовці фахівців, а також розробці політик та доктрин у сфері РЕБ.

"Коаліція покликана не лише задовольнити поточні потреби української армії в засобах РЕБ, а й закласти фундамент для довгострокового розвитку цих спроможностей", - повідомив Умєров.

Допомога Україні від Німеччини

Крім того, Пісторіус повідомив, що німецький парламент погодився підтримати додатковий пакет фінансування України:

"Більше 11 мільярдів євро стануть доступними у наступні роки до 2029 року у додаток до того, щодо чого ми зобов'язалися на даний момент".

Він запевнив, що цього року Німеччина надасть Україні системи протиповітряної оборони різного радіусу і керовані ракети. Також Україна отримуватиме самохідні гаубиці, бойові машини піхоти, основні бойові танки і боєприпаси для сухопутних сил.

Разом з тим, ще йдеться про можливості ремонту озброєння на території України. Німеччина якомога скоріше має намір укласти рамкові угоди з Україною щодо запасних частин, а також продовжувати підтримувати навчальні місії українських військових.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, Німеччина оголосила про надання нового пакету безпекової допомоги для України, у який увійшли чотири системи наземного захисту IRIS-T, 30 ракет для систем ППО Patriot, 300 ракет до ЗРК IRIS-T, 300 розвідувальних безпілотників, 120 ПЗРК, 25 БМП Marder 1A3, 15 танків Leopard 1A5, 14 артилерійських систем, а також інша допомога.

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