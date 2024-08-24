Президент підтримав євроінтеграційний закон.

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це вказано у картці закону на сайті Верховної Ради України. Раніше Римський статут Міжнародного кримінального суду ратифікувала Верховна Рада України.

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Ратифікація Римського статуту в Україні

21 серпня Верховною Радою України було ратифіковано Римський статут Міжнародного кримінального суду. Документ тоді підтримали понад 280 парламентарів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Верховна Рада України ухвалила важливе рішення та зробила крок на шляху до вступу до Європейського Союзу завдяки ратифікації Римського статуту.

"Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну прихильність зміцненню міжнародного правосуддя... З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", - заявив чиновник.

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