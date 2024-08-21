Документ підтримали понад 280 парламентарів.

Верховна Рада України ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Він зазначає, що за президентський законопроект проголосував 281 народний депутат.

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Важливі новини України - що вже повідомлялося про ратифікацію Римського статуту

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього (реєстраційний номер 0285). Ним передбачено, що протягом семи років після ратифікації країна не буде визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно українців щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту.

Ратифікація дасть можливість Україні набути повноправного членства в МКС. Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, ратифікація Римського статуту - одна з вимог вступу до ЄС. Також таке положення є у безпекових угодах з деякими країнами, зокрема Нідерландами та Німеччиною.

Зазначала, що участь України в МКС дозволить збільшити ефективність роботи суду щодо притягнення до відповідальності за злочини, які скоюють військові РФ.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зазначав, що ратифікація Римського статуту, на базі якого працює Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, матиме мінімальний вплив на українських військових, які зараз боронять українську державу.

Він зауважив, що існує "міф про те, що це може негативним чином вплинути на наших військових". За його словами, є певні запобіжники, які дозволяють захистити наших військових.

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