Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя, зазначив очільник МЗС.

Верховна Рада України ухвалила важливе рішення. Україна зробила крок на шляху до вступу до Європейського Союзу завдяки ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мережі X. Глава МЗС відзначив, що Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду. "Це був довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів. Жоден з них не був правдою", - підкреслив міністр.

Кулеба додав, що цього результату було досягнуто завдяки лідерству президента Володимира Зеленського, багаторічній системній роботі МЗС та інших державних інституцій, волі українських парламентарів.

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"Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеосяжної відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою. З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС вважає ратифікацію Римського статуту історичним рішенням.

Свіжі новини України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада України ратифікувала Римський статут МКС. Документ підтримали понад 280 парламентарів. Раніше президент Володимир Зеленський подав до парламенту відповідний законопроєкт.

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