Колишній спікер парламенту назвав відносини з главою держави робочими.

Відкликаний з посади голови Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що ніколи не був другом президента України Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи є він досі другом з президентом, Разумков сказав: "Я ніколи не був другом з президентом".

Читайте такожРазумков загадково натякнув на президентські амбіції (відео)За його словами, у них "робочі стосунки".

"Друзі, я думаю, що вони формуються по-іншому. Я думаю, що друзі президента більше пов'язані з "95 кварталом", з його минулим життям. А в мене інші друзі", – сказав екс-спікер Ради.

Разумков не вважає, що президент і голова Верховної Ради чи прем'єр-міністр повинні бути друзями.

"Вони повинні працювати на державу. Не на свої дружні стосунки, а на державу", – додав він.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський говорив, що у партії "Слуга народу" є мільйон запитань до Дмитра Разумкова, який тоді ще був спікером Верховної Ради.

Вже 4 числа стало відомо, що глава фракції "СН" запустив процедуру відкликання Разумкова з посади.

ВР 7 жовтня звільнила Разумкова з посади. Звільнення Разумкова підтримали 284 нардепи.

Автор: Таня Поляковська