Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відставку якого сьогодні ініціювала "Слуга народу", заявив, що підтримує перебування Володимира Зеленського на посаді президента упродовж одного терміну.
Про це він сказав в інтерв'ю УП.
"У передвиборчій програмі [президента] було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", - сказав він.
Він також допустив наявність людей в оточенні Зеленського, які переконують його піти на другий термін.
Відповідаючи на питання про можливість свого балотування в президенти в разі дострокових виборів, Разумков, сміючись, сказав: "У нас що, вже оголосили вибори? Дайте дожити, ви ж самі не розумієте, що спочатку буде. На парламентські точно піду". І додав, що "поки нікуди не готується".
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Спікер також розповів про реакцію Зеленського на його "внутрішню опозиційність". Разумков називає це "інакшою думкою". "По-різному. Бували більш жорсткі дискусії, бували менш жорсткі дискусії", - каже він, додаючи, що доходило навіть до підвищених тонів, але "не критично".
Другий термін Зеленського: що відомо
Раніше президент, коментуючи тему другого терміну, говорив, що йому не вистачить однієї каденції на посаді президента. "Я подумаю", - сказав він у травні 2020 року, відповідаючи на питання, чи планує балотуватися на ще один президентський термін.
Через рік Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін в першу чергу залежить від людей.
У серпні цього року глава держави зазначив, що ще рано говорити про можливе його балотування на другий президентський термін, але він хотів би "деякі речі закінчити".