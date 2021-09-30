Спікер нагадав пункт передвиборчої програми чинного президента.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відставку якого сьогодні ініціювала "Слуга народу", заявив, що підтримує перебування Володимира Зеленського на посаді президента упродовж одного терміну.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"У передвиборчій програмі [президента] було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", - сказав він.

Він також допустив наявність людей в оточенні Зеленського, які переконують його піти на другий термін.

Відповідаючи на питання про можливість свого балотування в президенти в разі дострокових виборів, Разумков, сміючись, сказав: "У нас що, вже оголосили вибори? Дайте дожити, ви ж самі не розумієте, що спочатку буде. На парламентські точно піду". І додав, що "поки нікуди не готується".

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Спікер також розповів про реакцію Зеленського на його "внутрішню опозиційність". Разумков називає це "інакшою думкою". "По-різному. Бували більш жорсткі дискусії, бували менш жорсткі дискусії", - каже він, додаючи, що доходило навіть до підвищених тонів, але "не критично".

Другий термін Зеленського: що відомо

Раніше президент, коментуючи тему другого терміну, говорив, що йому не вистачить однієї каденції на посаді президента. "Я подумаю", - сказав він у травні 2020 року, відповідаючи на питання, чи планує балотуватися на ще один президентський термін.

Через рік Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін в першу чергу залежить від людей.

У серпні цього року глава держави зазначив, що ще рано говорити про можливе його балотування на другий президентський термін, але він хотів би "деякі речі закінчити".

Автор: Юрій Годован