Президент зазначив, що про це рано говорити, але "деякі речі" він хоче закінчити.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще рано говорити про можливе його балотування на другий президентський термін, але він хотів би "деякі речі закінчити".

Про це він сказав у інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, "Новой газете" й Funke Media.

На питання, чи готується він до другого терміну, Зеленський відповів, що про це говорити ще рано.

"Дуже рано про це говорити. Навіть нецікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я ж сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - сказав президент України.

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На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів, що хоче "закінчити деякі речі". "Я не просто розглядаю цю можливість, чесно кажучи, я хочу закінчити деякі речі. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", - зазначив Зеленський.

Раніше президент, коментуючи тему другого терміну, говорив, що йому не вистачить однієї каденції на посаді президента. "Я подумаю", - сказав він у травні 2020 року, відповідаючи на питання, чи планує балотуватися на ще один президентський термін.

Через рік Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін в першу чергу залежить від людей.

Автор: Костянтин Гончаров