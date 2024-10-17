Закон, зокрема, передбачає прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу митниці (№ 6490-д).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Закон про реформу митниці № 6490-д підписаний. З 1 листопада вступає в силу", - написав він у себе в Telegram.

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Зазначається, що законопроєкт передбачає:

- перезавантаження за зразком БЕБ, погоджене з міжнародними партнерами;

- прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій;

- політичну незалежність голови Держмитслужби – звільнення за висновком аудиту;

- переатестацію всіх працівників протягом 18 місяців з дати призначення нового голови;

- половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

- підвищення зарплат на рівні закону.

У пояснювальній записці до проєкту закону вказано, зокрема, що визначення нового голови Держмитслужби за результатами проведення прозорого конкурсу конкурсною комісією високої кваліфікації, його призначення строком на 5 років з укладенням контракту з конкретним досяжними і вимірюваними показниками ефективності сприятиме стабільності в роботі митних органів загалом.

Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай у Telegram зазначав, що реформована митниця має "вирівняти правила гри в нашій економіці, принести додаткові десятки мільярдів до бюджету та, відповідно, зменшити потік корозійного капіталу, що вплине на всю державу та суспільство".

Закон про реформу митниці - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що 17 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу митниці, який є маяком МВФ, Світового банку та США.

Крім того, у березні 2023 року уряд оновив стратегію реформування митниці, яка охоплюватиме подальшу її інтеграцію з ЄС, спільний контроль на західному кордоні, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури, цифровізацію та боротьбу з корупцією.

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