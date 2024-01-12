Найбільше з України експортували продовольчі товари, метали та устаткування.

За 2023 рік товарообіг склав 99,4 млрд доларів: протягом минулого року в Україну імпортували товарів на суму 63,5 млрд доларів, а експортували – на 36 млрд доларів.

Як повідомили у Державній митній службі України, до країн, з яких найбільше імпортували товарів до України, увійшли Китай — $10,4 млрд, Польща — $6,6 млрд і Німеччина — $4,9 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,7 млрд, Румунії — на $3,7 млрд, Китаю — на $2,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% склали такі категорії:

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машини, устаткування та транспорт — $19,8 млрд;

продукція хімічної промисловості — $11 млрд;

паливно-енергетичні товари — $10,3 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $21,8 млрд;

метали та вироби з них — $3,9 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,9 млрд.

Український експорт – останні новини

У грудні Україна мала один з найкращих показників агроекспорту Чорним морем за увесь період воєнного стану - 4,8 млн тонн зернових, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Експорт товарів з України за 2023 рік у вартісному вимірі впав на 18,7% - до 35,8 млрд доларів. У фізичних показниках обсяги експорту склали майже 100 млн тонн.