Один з пріоритетних напрямків реформування - цифровізація митниці.

Уряд оновлює стратегію реформування митниці, яка охоплюватиме подальшу її інтеграцію з ЄС, спільний контроль на західному кордоні, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури, цифровізацію та боротьбу з корупцією.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо реформи митниці, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

За словами Шмигаля, Україна вже реалізує можливості митного безвізу з ЄС у режимі спільного транзиту (NCTS), а також отримала від Єврокомісії високу оцінку щодо виконання її вимог у митній сфері.

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"Подальша реформа митниці передбачає ряд практичних кроків. Це установка сканерів. Це спільний контроль українських митників і митників країн ЄС. Для цього необхідно узгодити наше законодавство з Європейським. Один з пріоритетних напрямків реформування - цифровізація митниці",- сказав прем'єр-міністр.

Він уточнив, що в цьому контексті мова йде про обмін даними, створення спрощеної системи електронної черги, в також електронного розмитнення через цифровий додаток "Дія".

Шмигаль підкреслив, що окремим напрямком буде модернізація прикордонної інфраструктури. Глава уряду дав завдання створити робочу групу для оновлення Стратегії реформування митниці.

3 березня Шмигаль заявив, що в Україні протягом 2023 року планується втілити митну реформу, що унеможливить зловживання та корупційні ризики.

Кабмін провів ряд кадрових перестановок у Держмитслужбі

Уже в перших числах лютого 2022 року народні депутати України анонсували, що незабаром весь керівний склад митниці буде звільнений.

Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови митниці В'ячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського й призначив тимчасовим керівником Сергія Звягінцева.

Цьому передувала зміна керівників відразу п'яти очільників місцевих обласних організацій та прокуратур. Тоді повідомлялося, що влада України всерйоз зайнялася реформою головних державних органів.

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