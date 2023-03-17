Уряд оновлює стратегію реформування митниці, яка охоплюватиме подальшу її інтеграцію з ЄС, спільний контроль на західному кордоні, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури, цифровізацію та боротьбу з корупцією.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо реформи митниці, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
За словами Шмигаля, Україна вже реалізує можливості митного безвізу з ЄС у режимі спільного транзиту (NCTS), а також отримала від Єврокомісії високу оцінку щодо виконання її вимог у митній сфері.
"Подальша реформа митниці передбачає ряд практичних кроків. Це установка сканерів. Це спільний контроль українських митників і митників країн ЄС. Для цього необхідно узгодити наше законодавство з Європейським. Один з пріоритетних напрямків реформування - цифровізація митниці",- сказав прем'єр-міністр.
Він уточнив, що в цьому контексті мова йде про обмін даними, створення спрощеної системи електронної черги, в також електронного розмитнення через цифровий додаток "Дія".
Шмигаль підкреслив, що окремим напрямком буде модернізація прикордонної інфраструктури. Глава уряду дав завдання створити робочу групу для оновлення Стратегії реформування митниці.
3 березня Шмигаль заявив, що в Україні протягом 2023 року планується втілити митну реформу, що унеможливить зловживання та корупційні ризики.
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Уже в перших числах лютого 2022 року народні депутати України анонсували, що незабаром весь керівний склад митниці буде звільнений.
Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови митниці В'ячеслава Демченка та його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського й призначив тимчасовим керівником Сергія Звягінцева.
Цьому передувала зміна керівників відразу п'яти очільників місцевих обласних організацій та прокуратур. Тоді повідомлялося, що влада України всерйоз зайнялася реформою головних державних органів.