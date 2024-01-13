Президент США сподівається, що подолати розбіжності у Конгресі таки вдастся.

Республіканцям в Конгресі США доведеться дорого розплачуватися у тому випадку, якщо вони не схвалять програму фінансування військової допомоги Україні. Про це на брифінгу повідомив президент США Джо Байден.

"Якщо мої колеги-республіканці не будуть фінансувати Україну, вони матимуть дуже багато — за що платити", – заявив він.

При цьому Байден вислови сподівання, що республіканці в Конгресі неодмінно зрештою ухвалять пакет, який передбачає і допомогу Україні, і посилення американського кордону з Мексикою.

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"Ми маємо зробити серйозні зміни на кордоні. Я наполягав на цьому. Я готовий внести суттєві зміни на кордоні. Останні п’ять тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми їх досягнемо", – сказав він.

Глухий кут в Конгресі США через допомогу Україні

Як писав УНІАН, наприкінці грудня США виділили Україні останній пакет військової допомоги. На цьому фінансування вичерпалося, і як кажуть у Білому домі, без узгодження нової програми фінансування Конгресом нових поставок зброї не буде.

Вже кілька місяців у Конгресі США триває суперечка. Республіканці, перш за все невелика група трампістів, виступають категорично проти витрат на підтримку Україні, мотивуючи це тим, що спочатку треба подбати про укріплення кордону з Мексикою. Аби схилити республіканців до виділення грошей Україні, Байден прив’язав фінансування кордону з Мексикою до виділення грошей Україні. Але домовитися конгресмени досі не можуть.

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