Останній пакет, про виділення якого США оголосили наприкінці грудня, має прийти в Україну найближчими тижнями.

Поки Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, Вашингтон не зможе постачати допомогу Києву. Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. При цьому він наголосив, що адміністрація США робитиме все можливе для того, щоб українці отримували необхідні озброєння.

"Вони (постачання зброї – ред.) будуть змушені зупинитись. Президент підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми мали повноваження щодо поповнення. Це все. Нам потрібен додатковий закон для надання додаткової допомоги Україні", – пояснив він під час брифінгу.

Він також зауважив, що останній пакет, про виділення якого США оголосили наприкінці грудня, має прийти в Україну найближчими тижнями.

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"Але після цього за відсутності додаткового фінансування не існує іншого чарівного горщика, з якого можна було б щось дістати", – констатував Кірбі.

Допомога Україні від США: останні пакети підтримки

27 грудня США оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакету військової допомоги. Загальна сума нового пакету підтримки становила 250 млн доларів.

Туди увійшли снаряди для протиповітряної оборони, інші компоненти системи протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, протитанкові боєприпаси та понад 15 мільйонів патронів, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

12 грудня під час візиту президента України Володимира Зеленського до США американський лідер Джо Байден оголосив про виділення допомоги на 200 млн доларів. Пізніше у Пентагоні зазначили, що туди увійдуть додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.

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