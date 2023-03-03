За словами міністра юстиції, якщо Україна імплементує закон про олігархів не в тому баченні, як це бачить Євросоюз та Венеційська комісія, це заблокує подальші перемовини і вступ України до ЄС.

Формування реєстру олігархів відкладено до отримання висновків Венеційської комісії. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, формування реєстру олігархів та імплементація закону про олігархів - це умова, яку європейські представники поставили для перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Іншими словами, якщо ми належним чином імплементуємо реєстр олігархів і взагалі закон про олігархів, це стане передумовою для того, щоб з нами розпочали перемовини з тим, щоб ми досить швидко, оперативно стали членами Євросоюзу. Якщо ми імплементуємо закон і взагалі механізм обмежень олігархів не в тому баченні, як це бачать наші колеги з Євросоюзу, з Венеційської комісії, це заблокує нам подальші перемовини і вступ до Європейського Союзу і, відповідно, до висновку Єврокомісії", - зазначив міністр.

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Він наголосив, що імплементація цього закону без рішення Венеційської комісії створила б чимало ризиків.

За словами Малюськи, Україна готова імплементувати цей закон хоч сьогодні, а рішення щодо нього від Венеційської комісії повинне бути готовим уже найближчим часом.

"Мова іде про тижні, місяць, можливо і дні. Але точно, що це не розтягнеться на півроку чи рік. Відповідно, в нас буде час, щоб такі зауваження врахувати, продискутувати з ними, щоб розуміти, що ми правильно зрозуміли їхні коментарі й отримати підтримку в парламенті", - сказав він.

Реєстр олігархів в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Згідно із законом, Рада нацбезпеки та оборони за зверненнями Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету визначатиме, є людина олігархом чи ні.

Відповідно до закону, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником підприємства чи компанії, яка є монополістом на ринку і протягом року утримує або посилює своє становище; володіє активами та суб’єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.

Наприкінці червня 2022 року президент ввів у дію рішення РНБО щодо затвердження положення про Реєстр олігархів.

На початку липня 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що в Україні розпочато роботу зі збору та аналізу інформації для створення так званого Реєстру олігархів.

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