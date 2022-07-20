Формування та ведення Реєстру олігархів забезпечується Апаратом РНБО України.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним так званим "законом про олігархів", можуть підпадати близько 86 осіб.

Про це інформує прес-служба РНБО.

Повідомляється, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів нараду щодо стану виконання Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У ній взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, Міністр юстиції України Денис Малюська, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська, т.в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

За словами Данілова, Положення визначає реалізацію організаційних засад функціонування системи запобігання надмірному впливу олігархів та порядок застосування заходів впливу до них. Формування та ведення Реєстру забезпечується Апаратом РНБО України.

"Учасники наради обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації згаданого Закону. Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання. За результатами наради дано ряд протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, закон про олігархів, який передбачав створення відповідного реєстру, був прийнятий восени 2021 року.