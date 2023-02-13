Офіційно міністр не називає кандидатів на вакантні посади.

Міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про подання документів на погодження кандидатур на посади своїх заступників.

"З важливого. Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав", - написав Резніков у Facebook.

Міністр не назвав кількість ймовірних заступників та прізвища кандидатів, але "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляє, що на посади заступників міністра оборони претендують волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега та народний депутат V, VI та VII скликань, експосол у Канаді Андрій Шевченко.

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Скандал та кадрові зміни у Міноборони

24 січня після скандалу з закупівлею послуг харчування для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку. У грудні 2022 року був відсторонений від обов'язків, а в січні 2023 року звільнений з посади директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький.

1 січня у СБУ звинуватили Хмельницького у розтраті державних коштів. За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для Збройних сил майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн. Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ("перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань"); ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"); ч. 2 ст. 28 ("вчинення кримінального правопорушення групою осіб") Кримінального кодексу.

Минулого тижня ЗМІ розповсюдили інформацію про можливу відставку Резнікова. 7 лютого він заявив, що робить висновки з ситуації та продовжуватиме реформи.

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