Учасники зустрічі розглянуть питання захисту українського неба, розбудови "танкової коаліції" та інші теми.

Міністр оборони України Олексій Резніков відправився до Брюсселю (Бельгія), де 14 лютого відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9").

"Маю честь вдев’яте очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчими днями. Темп надзвичайно високий", - заявив Резніков у соціальній мережі Facebook.

Також міністр оголосив головні питання порядку денного засідання "Рамштайн-9".

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Зокрема, учасники зустрічі розглянуть питання захисту українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудови "танкової коаліції", формування запасу міцності щодо боєприпасів, тренінгових програм для українських воїнів та стабільності підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "військового шенгену".

"Напередодні мав низку розмов з партнерами – їхня залученість та підтримка дають оптимізм", - йдеться у повідомленні.

Засідання у форматі "Рамштайн": деталі

20 січня після попереднього засідання у форматі "Рамштайн", голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що вигнати російські війська впродовж цього року з усієї окупованої території України буде дуже складно. Водночас, як сказав генерал, це не означає, що цього не станеться.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України.

Як зазначив Резніков, "деякі пакети (допомоги Україні – УНІАН) були озвучені за закритими дверима", тому результатом зустрічі "Рамштайн-8" він дуже задоволений.