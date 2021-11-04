Новий міністр оборони вважає, що військовослужбовцям потрібно не просто підвищувати зарплати, а й запроваджувати мотивувальну систему.

Новий міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що армія має стати "найкращим роботодавцем" у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо зарплат військовослужбовців.

Міністр висловив думку, що настав час не просто підвищувати зарплати військовим, а запровадити зрозумілу систему оплати, найголовніше - мотивувальну.

"Армія має стати найкращим, найпотужнішим роботодавцем у країні. 250 тисяч людей плюс 11 тисяч... Уявіть собі. Такого немає, напевно, більше роботодавця", - сказав Резніков.

Він додав, що цей "роботодавець" має залучати "найкращих", що можна здійснити шляхом мотивації.

Олексій Резніков - новий міністр оборони України

Учора, 3 листопада, Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте такожЛерос у Раді показав Зеленському непристойний жест рукою (відео)Сьогодні, 4 листопада, парламент голосує за призначення чотирьох членів Кабінету міністрів України.

На засідання Верховної Ради прибув президент України Володимир Зеленський. Глава держави представив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Відповідно до Конституції України, кандидатуру на посаду міністра оборони пропонує президент.

Призначення Резнікова підтримали 273 народних депутати.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Таня Поляковська