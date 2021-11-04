Також депутати розглянуть зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій.

Сьогодні парламент голосуватиме за призначення чотирьох членів Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні Верховної Ради візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, сьогодні народні депутати визначатимуться щодо кандидатури Олексія Резнікова, якого президент запропонував призначити на посаду міністра оборони України.

Також має відбутися голосування за призначення Ірини Верещук віце-прем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Павла Рябікіна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України; Юлії Свириденко - першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України.

Читайте такожЗеленський приїде на засіданні Ради, на якому призначатимуть нових міністрівТакож депутати розглянуть питання про призначення В’ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради.

Крім того, парламент розгляне зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій.

Також ВР планує розблокувати підписання закону щодо окремих питань діяльності Національного банку України.

Разом з тим депутати у другому читанні розглянуть проект закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в України.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 листопада, Верховна Рада розглядала питання про звільнення п'яти міністрів.

Зокрема, депутати відправили у відставку

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського;

першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка;

віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова;

віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського;

міністра оборони України Андрія Тарана.

Парламентська фракція "Слуга народу" направила Кабінету міністрів пропозиції про внесення трьох кандидатів на вакантні посади.

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Автор: Надя Пришляк