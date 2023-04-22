Міністр оборони прокоментував результати засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-11").

Міністр оборони Олексій Резніков відзначив роль зустрічей в межах засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн") не тільки в оборонній підтримці українських захисників, а й у притягненні Росії до відповідальності за злочини в нашій країні.

"Результати Ramstein 11: Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних "подарунків" для Української армії, а й має на меті притягнення злочинців до відповідальності", - написав Резніков у Twitter.

Нагадаємо, 21 квітня в Німеччині відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-11").

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Зустріч у форматі "Рамштайн" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у рамках зустрічі "Рамштайн" відбулось засідання "танкової коаліції", під час якого Київ підписав із партнерами документ про обслуговування техніки. Олексій Резніков зазначив, що сформований спільними зусиллями "броньований кулак" зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, учасники саміту "Рамштайн" також визначили основний пріоритет у постачанні озброєнь Україні - системи протиповітряної оборони. Очільник Пентагону зазначив, що нашій державі потрібні інструменти для захисту своєї критичної інфраструктури, громадян і військ під час їх переміщень в тилу.

Остін також повідомив, що навчання українських військових на танках M1 Abrams розпочнуться в найближчий місяць. Навчання передбачатимуть ведення стрільби, маневрів і обслуговування танків.

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