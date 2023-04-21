Опубліковано перші кадри із зустрічі.

У п'ятницю, 21 квітня, голова Міністерства оборони України Олексій Резніков зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном.

Зустріч відбулася перед початком засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

У своєму Twitter глава Пентагону зазначив, що йому завжди приємно поспілкуватися з "моїм хорошим другом і українським колегою".

Відео дня

"За останній рік члени контактної групи з питань оборони України надали Україні величезні можливості. Ми будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що на засіданні говоритимуть не лише про найближчі потреби, а й про стратегію на весь 2023 рік.

"На порядку денному - аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів та продовжимо працювати на перемогу", - зазначив Резніков.

Відомо, що на порядку денному нового засідання "Рамштайну" стоятимуть питання про посилення системи протиповітряної оборони (ППО) Україні, а також питання необхідності надати українським захисникам бойову авіацію.

Війна в Україні - актуальне

Як писав УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники по НАТО досягли консенсусу й домовилися, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу.

The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, які потрапили у мережу, написав, що Головне управління розвідки Міноборони України розробляло плани ударів за російськими силами в Сирії. Однак, наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський розпорядився призупинити планування.

Вночі 21 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed, у Київській області працювала система ППО.

Вас также могут заинтересовать новости: