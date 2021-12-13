Міністр заявив, що Україна буде вести переговори про закупівлю з союзниками.

Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї Україні через НАТО, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

Про це він розповів газеті Financial Times.

Резніков заявив, що Берлін протягом останнього місяця наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць і протиснайперських систем через агентство НАТО із забезпечення і закупівель.

Пізніше Німеччина пом'якшила рішення по першому пункту, вважаючи зброю нелетальною.

Читайте такожНапад на Україну матиме для Росії високу ціну-Боррель"Вони будують газопровід "Північний потік-2" і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це досить несправедливо", - зазначив Резніков.

Міністр заявив, що тепер Україна намагатиметься придбати зброю через двосторонні угоди з США, Великобританією, Литвою і Францією.

Також Резніков попередив, що стратегія "не провокувати Росію" не працюватиме.

Нова коаліція Німеччини

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партії "Союз-90"/"Зелені" і вільна демократична партія представили коаліційну угоду.

В Угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною, зокрема в галузях відновлюваних джерел енергії, виробництва водню.

Новим канцлером ФРН став Олаф Шольц (СДПН).

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про існуючі ризики вторгнення Росії в Україну.

У Шольца поцікавилися, що готовий новий уряд призупинити "Північний потік-2" у відповідь на шантаж Росії наступом на Україну. На що майбутній канцлер відповів без уточнень щодо долі проекту РФ: "безпека в Європі передбачає дотримання принципів".

Автор: Людмила Жерновська