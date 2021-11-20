На заміну їм будуть створені громадські експертні групи при кожному виді та роді військ за різними напрямками.

У Збройних силах України вирішили відмовитись від радників на громадських засадах, але розширити механізми громадської участі.

Як повідомляє Операція об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook, 20 листопада головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний зустрівся з воєнними експертами та волонтерами, які багато років підтримують Збройні сили.

"Сьогодні я своїм наказом скасовую у всіх Збройних силах України такий інститут як радники на громадських засадах. На заміну йому створюються громадські експертні групи. Вони будуть працювати при кожному виді та роді військ (сил)", - зауважив Залужний.

Читайте такожЯрош сказав, що може розвалити Росію, й спрогнозував її майбутнє після цьогоЗа його словами, це дасть новий поштовх співпраці з експертним середовищем та розширить механізми громадської участі у розвитку ЗСУ.

Зокрема, до складу громадських експертних груп увійдуть фахівці з різних сфер діяльності, які будуть об’єднані за відповідними напрямами. Так, спочатку передбачається створення груп з протидії корупції, розвитку ЗСУ, взаємодії з громадянським суспільством, посилення комунікаційних спроможностей. У подальшому, за потреби, напрями можуть бути розширені.

Також сказано, що експертні групи - це дорадчий орган в ЗСУ. Його основним завданням є надання консультацій, експертних висновків, пропозицій, налагодження співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю, участь в плануванні й проведення комунікаційних кампаній, розробка та вдосконалення нормативно-правової бази у воєнній сфері тощо.

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Автор: Віталій Саєнко