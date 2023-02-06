За словами міністра, йому ніяких кадрових пропозицій не надходило.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що якби йому запропонували очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, то він би відмовився.

Про це він сказав в коментарі для Фактів ICTV. "Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, верховним головнокомандувачем", - зазначив він.

Резніков наголосив, що він вперше чує про таку пропозицію, але якщо би він її отримав, то відмовився від посади очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

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"Ще раз повторюю, що рішення про відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може приймати тільки президент, відповідно до Конституції України. Призначення на нову посаду в будь-які Міністерства, звісно, обговорюються з законом. Про Мінстратегпром я чую вперше.Я хочу сказати як правник, що такої процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує – це рішення парламенту може бути тільки за поданням прем’єр-міністра, якщо це не посада МОУ або МЗС. Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка", - зазначив Резніков.

Заяви про перевод Резнікова

Вчора у засобах масової інформації з'явилася інформація про можливе звільнення Олексія Резнікова. За даними журналистів, його може замінити на цій посаді голова ГУР Кирило Буданов.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи ці новини, сказав, що Резніков ефективно працює з іноземними партнерами у питаннях постачання озброєння.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав, що Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Міноборони, за його словами, очолить Буданов.

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