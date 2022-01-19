Вздовж кордонів зосереджено понад 127 000 військових.

За даними розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація майже завершила процес стягування військ до українських кордонів. Наразі там зосереджено понад 127 000 військових.

Про це повідомляє CNN.

"Повна чисельність сухопутного угруповання ЗС РФ на українському напрямку становить понад 106 тисяч осіб особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тисяч військовослужбовців", - йдеться у звіті Міноборони України, наданому ексклюзивно CNN.

Як зазначається у документі, дії РФ спрямовані на розкол Євросоюзу, НАТО та обмеження можливостей США щодо забезпечення безпеки на європейському континенті.

Українська військова розвідка також наголосила, що РФ підтримує понад 35 000 сепаратистів на Донбасі та розмістила в ОРДЛО понад 3 000 своїх військовослужбовців. Вздовж українського кордону росіяни розгорнули додаткові підрозділи радіозв'язку та втричі збільшили число розвідувальних польотів, у порівнянні з 2021 роком.

"Наприкінці грудня і в січні Росія переміщувала до кордону "запаси боєприпасів, польові госпіталі та служби безпеки", що, за словами України, "підтверджує підготовку до наступальних дій", - повідомляє CNN.

Читайте такожНа тлі візиту Блінкена до Києва США оголосили про виділення Україні військової допомогиВ Міноборони також наголосили, що існує ризик використання Росією ракет середньої дальності для "знищення життєво важливих об'єктів". Зафіксовано перекидування додаткових тактичних груп оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". Ракети такого типу можуть вразити цілі на відстані 500-700 км, зокрема й столицю країни Київ.

Загроза вторгнення РФ в Україну: що відомо

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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