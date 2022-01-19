Експерти прогнозують, що ситуація на ринку єврооблігацій залишатиметься складною.

Ринок українських єврооблігацій лихоманить через геополітичну напругу. Зокрема, через агресивні заяви представників РФ та концентрацію військ на українському кордоні.

Про це, як говориться в матеріалі УНІАН, заявили аналітики групи ICU.

"Заяви російських чиновників після переговорів з США і НАТО призвели до значного зростання побоювань російського вторгнення в Україну і погіршили оцінки кредитних ризиків України локальними та міжнародними інвесторами. Все це відбувалося на тлі очікування прискореного згортання Федеральною резервною системою (ФРС) програми ліквідності. Це призвело до розпродажу українських єврооблігацій, що може продовжитися і на цьому тижні", - кажуть експерти.

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За їх словами, реакція ринків на новини з Росії була швидкою і дуже негативною і зараз підтримується високим ступенем невизначеності.

Ситуація на ринку єврооблігацій залишатиметься складною, інвестори навряд чи будуть найближчим часом активно купувати українські папери та, швидше за все, продовжать скорочувати частку українського ризику у своїх портфелях, вважають в ICU.

Розміщення єврооблігацій:

26 квітня 2021 року Нацбанк спростив українським компаніям процедуру розміщення єврооблігацій.

Нацбанк виключив з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються у зв'язку з розміщенням таких цінних паперів.

Регулятор також дозволив купувати іноземну валюту для накопичення на своєму рахунку емітента в українському банку до дат платежів з виконання зобов'язань за єврооблігаціями.