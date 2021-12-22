Він запевняє, що президент і сектор безпеки та оборони тримають ситуацію на контролі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів знаходяться 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, який транслювався на телеканалі "Рада".

Відповідаючи на запитання щодо того, чи збільшується кількість російських військ біля кордонів України, Данілов сказав:

Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогодні те, що ми бачимо, - це 122 тисячі знаходиться на 200 кілометрів і 143 тисячі 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 кілометрів в цьому радіусі від нашого кордону.

Він також зауважив, що "ситуація там ніколи не була спокійною".

Читайте такожЛатвія готова надати Україні військову допомогу у разі вторгнення РФ"І президент країни, і весь сектор безпеки і оборони ситуацію тримає на контролі. Ще раз наголошую: ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення ситуації, - це не може відбутися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні, для цього треба готуватися, - ми все це ще відстежуємо", - сказав секретар РНБО.

Крім того, Данілов нагадав, що з 1 січня набуває чинності закон "Про основи національного спротиву". "У нас додатково з’являються ресурси. І територіальна оборона, за необхідності, дасть обов’язково відсіч нашому агресору. Можу сказати, що зброю треба тримати змащеною. Бажано нею не користуватися, а в разі необхідності всі громадяни знають, що треба буде робити", - зауважив він.

Можливий наступ РФ

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

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