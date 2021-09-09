Голова МЗС України закликав громадян РФ припинити показувати дріб'язковість.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав росіян припинити демонструвати дріб'язковість.

РФ мстить Україні за успішне проведення першого саміту для деокупації Криму – "Кримської платформи", розповів очільник МЗС під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент УНІАН.

"До росіян у мене один заклик: припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, – то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей", – наголосив Кулеба.

Глава МЗС назвав трагічними затримання кримських татар в окупованому Росією Криму 3 та 4 вересня.

"Тут не може бути інших інтерпретацій, окрім як визнати, що ці обшуки та затримання є помстою Росії за успішне проведення Україною саміту "Кримської платформи". Проваливши свою кампанію з запобігання проведенню саміту "Кримської платформи", Росія вдалася до того, що їй (вдається – Ред.) робити найкраще – до репресій", – заявив Кулеба.

Читайте такожСША засудили затримання кримських татар в окупованому КримуОчільник міністерства зазначив, що усі висунуті звинувачення затриманим кримським татарам Наріману Джелялову, братам Азізу й Асану Ахтемовим, а також Ельдару Одаманову і Шевкету Усеїнову є абсурдними та політични вмотивованими.

"Ми працюватимемо з нашими партнерами над тим, щоб звільнити цих людей, а також звільнити всіх інших політичних в'язнів, яких утримує Російська Федерація", – заявив Кулеба.

Він нагадав, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, українська делегація передала Державному департаменту США повний список усіх в'язнів, яких Росія утримує в окремих районах Донецької та Луганської областей, в Криму та безпосередньо на території Росії.

Нагадаємо, 3 і 4 вересня в окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки РФ відвезли в невідомому напрямку Нарімана Джелялова, братів Азіза й Асана Ахтемових, а також Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Ахтемових і Джелялова підозрюють у спробі "здійснити диверсію на газопроводі" в селі Перевальне Сімферопольського району.

6 вересня Одаманову й Усеїнову так званий "суд" призначив по два тижні адмінарешту за "непокору" поліції.

Джелялова і братів Ахтемових "суд" заарештував на два місяці – до 4 листопада.

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, окупаційна влада Росії з політичних мотивів переслідує 93 кримських татар, 36 з них вже засуджені, 42 – перебувають під слідством.

Перший саміт "Кримської платформи" в Україні відбувся 23 серпня. У заході взяли участь 46 делегацій з різних держав. Президент Володимир Зеленський говорив, що "Кримська платформа" нарешті повернула півострів в міжнародний порядок денний.

Російський лідер Володимир Путін назвав саміт "провокаційною витівкою".

РФ захопила український Крим у 2014 році й відтоді стверджує, що питання "півострова закрите".

Низка західних держав не визнають Крим російським й покарали Росії за агресію санкціями.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк