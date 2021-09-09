Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав росіян припинити демонструвати дріб'язковість.
РФ мстить Україні за успішне проведення першого саміту для деокупації Криму – "Кримської платформи", розповів очільник МЗС під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент УНІАН.
"До росіян у мене один заклик: припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, – то не треба зриватися на невинних людях. Якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей", – наголосив Кулеба.
Глава МЗС назвав трагічними затримання кримських татар в окупованому Росією Криму 3 та 4 вересня.
"Тут не може бути інших інтерпретацій, окрім як визнати, що ці обшуки та затримання є помстою Росії за успішне проведення Україною саміту "Кримської платформи". Проваливши свою кампанію з запобігання проведенню саміту "Кримської платформи", Росія вдалася до того, що їй (вдається – Ред.) робити найкраще – до репресій", – заявив Кулеба.
Читайте такожСША засудили затримання кримських татар в окупованому КримуОчільник міністерства зазначив, що усі висунуті звинувачення затриманим кримським татарам Наріману Джелялову, братам Азізу й Асану Ахтемовим, а також Ельдару Одаманову і Шевкету Усеїнову є абсурдними та політични вмотивованими.
"Ми працюватимемо з нашими партнерами над тим, щоб звільнити цих людей, а також звільнити всіх інших політичних в'язнів, яких утримує Російська Федерація", – заявив Кулеба.
Він нагадав, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, українська делегація передала Державному департаменту США повний список усіх в'язнів, яких Росія утримує в окремих районах Донецької та Луганської областей, в Криму та безпосередньо на території Росії.
Нагадаємо, 3 і 4 вересня в окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки РФ відвезли в невідомому напрямку Нарімана Джелялова, братів Азіза й Асана Ахтемових, а також Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
Ахтемових і Джелялова підозрюють у спробі "здійснити диверсію на газопроводі" в селі Перевальне Сімферопольського району.
6 вересня Одаманову й Усеїнову так званий "суд" призначив по два тижні адмінарешту за "непокору" поліції.
Джелялова і братів Ахтемових "суд" заарештував на два місяці – до 4 листопада.
За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, окупаційна влада Росії з політичних мотивів переслідує 93 кримських татар, 36 з них вже засуджені, 42 – перебувають під слідством.
Перший саміт "Кримської платформи" в Україні відбувся 23 серпня. У заході взяли участь 46 делегацій з різних держав. Президент Володимир Зеленський говорив, що "Кримська платформа" нарешті повернула півострів в міжнародний порядок денний.
Російський лідер Володимир Путін назвав саміт "провокаційною витівкою".
РФ захопила український Крим у 2014 році й відтоді стверджує, що питання "півострова закрите".
Низка західних держав не визнають Крим російським й покарали Росії за агресію санкціями.