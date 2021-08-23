За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації.

В Україні пройшов перший міжнародний саміт "Кримської платформи", у якому взяли участь 46 делегацій з різних країн.

Про що говорили гості на саміті "Кримської платформи"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Кримська платформа" нарешті повернула Крим у міжнародний порядок денний. "Ми провели саміт, на якому була сформована потужна міжнародна коаліція для звільнення українського Криму з-під окупації РФ. Це доказ того, що в нелегкій боротьбі за відновлення територіальної цілісності Україна має міцну підтримку міжнародної спільноти. Попри всі складнощі і виклики "Кримська платформа" дуже успішно стартувала. Її кінцевої метою є деокупація суверенної української території - Кримського півострова", - зазначив президент. На думку глави держави, цей саміт можна описати чотирма словами "Питання Криму не закрите" або трьома "Крим - це Україна".

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Також, Зеленський запросив Росію приєднатися до "Кримської платформи" для виправлення її історичної й трагічної помилки. "РФ не брала участь у нашому саміті, але так активно обговорювала, коментувала та реагувала... Була настільки активною, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник "Кримської платформи". І якщо цей майданчик настільки цікавить її, то ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до "Кримської платформи" для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної й трагічної помилки", - зазначив президент.

Міністр закордонних справ ТуреччиниМевлют Чавушоглу заявив, що його країна ніколи не визнає російську окупацію Криму.

"Ми прибули на цей саміт для того, щоби продемонструвати, наскільки для нас є важливим питання територіальної цілісності і суверенітету України і дотримання прав кримських татар. Ми тут перебуваємо через те, що ми не визнаємо анексію Криму і ніколи її не визнаємо. Про це недостатньо просто говорити. Ми тут перебуваємо для того, щоби продемонструвати всім іншим нашу позицію, і наголошуємо на цій нашій позиції без виключення на всіх міжнародних платформах", - наголосив Чавушоглу.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм наголосила, що США пишаються можливістю бути на цьому заході та підтримувати "Кримську платформу".

"Ми - разом з Україною. Ми одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму... Ми підтримуємо вашу боротьбу з корупцією і більш серйозну боротьбу з російською агресією. Наша підтримка лишатиметься конкретною, істотною... Ми продовжуватимемо нашу дипломатичні зусилля, які ми вживаємо спільно з нашими союзниками та партнерами для вирішення конфлікту на сході України. Ми залишимо санкції проти Росії до того часу, поки вона не завершить окупацію Криму та агресію на сході України", - підкреслила Гренголм.

Вона заявила, що США продовжуватиме підтримувати "Кримську платформу" та свої заяви про те, що Крим - це Україна і завжди буде Україною, і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане переконаний, що "Кримська платформа" – важливий інструмент для підтримки кримського питання у порядку денному міжнародної спільноти. "НАТО поділяє позицію щодо невизнання тимчасової окупації Криму та частини Донецької і Луганської областей. Кримська платформа – важливий інструмент для того, аби підтримувати кримське питання у порядку денному міжнародної спільноти", - наголосив Джоане.

Джоане закликав Росію повернути контроль над Кримом Україні, а також припинити порушення прав людини усіх українців, в тому числі кримських татар.

"Крим є територією України. Ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні", - наголосив Джоане.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що "Україна стала прикладом реформ у багатьох сферах, і зокрема відносно бачення свого демократичного розвитку". "Ми бачимо, що дехто вважає це загрозою. Через сім років після анексії Криму я хочу ще раз підкреслити про незмінність підтримки Швецією територіальної неподільності і суверенності України. Незаконна анексія Криму Росією є нахабним порушенням європейського порядку безпеки", - наголосив Левен.

Президент Латвії Егілс Левітс назвав окупацію Криму Росією кричущим порушенням міжнародного права. Він вважає, що повага до кордонів і територіальної цілісності держави є основою миру.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що "Кримська платформа" - це єдиний інструмент, аби досягти успіху у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. "Нам потрібно використовувати "Кримську платформу" для того, аби говорити, що означає ця окупація", - наголосила вона.

Президент ПольщіАнджей Дуда вважає, що саміт "Кримської платформи" засвідчує невизнання протизаконної окупації і анексії Криму Росією. Дуда наголосив, що Крим - це Україна, і заявив, що він не погоджується з іншими трактуваннями.

"Сьогоднішня зустріч для нас є нагодою, щоб чітко сказати, що нам не байдуже у питанні Криму. Ніхто з нас не буде байдужим у справі топтання міжнародного права і територіальної цілісності України. Не будемо також байдужими до безправних затримань, депортацій, тортур, нелюдської поведінки, позбавлення (кримчан) майна, дискримінації з огляду на національність, походження і віру", - сказав Дуда.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголошує, що Євросоюз й надалі дотримуватиметься політики невизнання анексії Криму Росією. "Я присутній у Києві, щоби підтвердити незмінну позицію Євросоюзу: ми не визнаємо незаконну анексію Криму і міста Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання анексії півострову, і ми будемо далі виступати проти будь-яких порушень міжнародного права... Наша мета полягає у тому, аби зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою... Ми маємо протидіяти намаганням Росії насильницьки інтегрувати півострів у свої кордони", - наголосив Мішель.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що без стійкої України не може бути стійкої Європи. "Я хочу підтвердити непохитну підтримку Євросоюзом територіальної цілісності та незалежності України у межах міжнародно визнаних кордонів. Крим - це Україна. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з незаконною окупацією Росією її територій", - наголосив він.

Реакція Кремля на саміт "Кримської платформи"

У Кремлі міжнародний саміт "Кримська платформа з деокупації півострова", що відкрився сьогодні в Києві, назвали антиросійським і "надзвичайно недружнім заходом".

"Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього стосовно нашої країни. Для нас категорично не прийнятні подібні твердження (Крим – це Україна, – УНІАН) щодо російського регіону, щодо Криму. І в цьому плані ставлення абсолютно однозначне - ставимося як до антиросійського заходу", - сказав журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Спільна декларація учасників міжнародної "Кримської платформи"

За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації.

Президент України зазначив, що декларація "Кримської платформи" фіксує наступні тези:

невизнання незаконної анексії Криму Росією;

зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії;

об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.

Зеленський підкреслив, що декларація відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій.

Засновники "Кримської платформи" з понад 40 країн і міжнародних організацій налаштовані підтримувати тиск на Росію з метою припинення тимчасової окупації півострова. Вони "підкреслюють, що будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід'ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися, і що спроби Росії легітимізувати тимчасову окупацію та неправомірне захоплення є неприйнятними".

"Учасники міжнародної "Кримської платформи" вирішили створити її як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права, продовжувати здійснення політики невизнання незаконної анексії АРК та Севастополя Російською Федерацією", - сказано в декларації.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Олександр Топчій