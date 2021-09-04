Автори заяви вимагають від Росії як держави-окупанта негайно звільнити незаконно затриманих.

Кримська правозахисна група (Crimean Human Rights Group) оприлюднила термінову заяву щодо викрадення в окупованому Криму п’ятьох кримських татар, в тому числі першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Текст заяви опубліковано на сторінці групи в Facebook.

"3 та 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Російської Федерації провели 5 обшуків в окупованому Криму, після яких затримали і повезли у невідомому напрямку п’ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова", - йдеться у повідомленні.

За даними правозахисників, родичі та адвокати затриманих подали заяви до різних де-факто правоохоронних органів, однак жоден із них не повідомив про місцезнаходження зниклих. Зокрема, про місцеперебування Ельдара Одаманова нічого невідомо з 7-ї ранку 3 вересня.

На момент публікації заяви відомо, що обшуки у Ельдара Одаманова та Азіза Ахтемова проводилися нібито у зв'язку з підривом газопроводу під Сімферополем, який стався 23 серпня. Наступний обшук відбувся у першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу і громадського активіста Нарімана Джеляла, який відкрито заявляв про грубі порушення прав людини в окупованому Криму і брав участь в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня.

Читайте такожЗеленський зробив заяву стосовно незаконно затриманих в окупованому Криму кримських татар"Такі дії окупаційної влади можуть кваліфікуватися як насильницьке зникнення, оскільки силові структури позбавляють затриману особу засобів зв’язку зі своїми рідними та адвокатами, внаслідок чого існує реальна загроза їхньому здоров'ю та життю", - наголошують правозахисники.

Свавільні обшуки і затримання, йдеться у заяві, також стали системною практикою, яку здійснює Російська Федерація відносно будь-кого, хто висловлює найменшу незгоду з діями окупаційної влади, особливо кримськотатарської громади.

Правозахисники нагадали, що в нещодавній доповіді генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму зафіксовано, що за останні 3,5 років абсолютна більшість обшуків відбулася у будинках кримських татар. Також 85 кримських татар перебувають у місцях позбавлення волі внаслідок політично мотивованих переслідувань в Криму.

"Протиправні обшуки, викрадення людей і постійне зростання кількості політв’язнів у Криму показують, що зусилля України та міжнародної спільноти виявилися недостатніми для припинення свавілля на окупованому півострові. Росія продовжує зневажати міжнародне право, а тому відновлення верховенства права та поваги до людської гідності в Криму може статися лише за умови деокупації півострова", - підкреслюється у заяві.

Її автори вимагають від Росії як держави-окупанта негайно звільнити: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших політичних в’язнів.

Читайте такожРейд незаконних обшуків і затримань кримських татар в окупованому Криму: в МЗС висловили протестТакож правозахисники звернулися до іноземних держав, міжнародних організацій, зокрема учасників "Кримської платформи". Вони просять висловити рішучий та спільний протест проти дій РФ щодо нової хвилі обшуків та арештів в окупованому Криму і запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань та викрадень жителів Криму.

Як повідомляв УНІАН, у Сімферополі біля будівлі ФСБ РФ затримали 40 осіб, які прийшли туди для встановлення інформації про своїх родичів, затриманих раніше.

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Автор: Тамара Отовська