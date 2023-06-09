До українського МЗС для "предметної розмови" було запрошено тимчасового повіреного Угорщини.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо українських військовополонених.

"Спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з‘явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених", - написав Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. І Україна в співпраці з міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх своїх захисників додому.

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"Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віце-прем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження", - написав речник.

Ніколенко повідомив, що до МЗС України сьогодні, 9 червня, було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови".

"Українська сторона передала звернення про надання детальної інформації про наших громадян та невідкладне забезпечення доступу українському консулу, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу", - пояснив він.

Крім того, під час цієї зустрічі окремо було наголошено на необхідності координації взаємодії з таких чутливих питань, як звільнення військовополонених.

Передача українських військовополонених Угорщині - що відомо

8 червня в Росії заявили, що за участю Російської Православної церкви групу українських військовополонених із Закарпаття було нібито передано Угорщині.

Згодом віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Семьєн підтвердив, що російські окупанти передали Будапешту 11 українських військовополонених. Він не повідомив деталі, зіславшись на "інтереси справи і народу".

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