Віце-прем'єр-міністр Угорщина Жолт Семьєн підтвердив, що російські окупанти передали Будапешту 11 українських військовополонених. Політик не розкрив деталі, пославшись на "інтереси справи і народу".
Видання atv.hu цитує віце-прем'єра, який заявив, що все це жест РПЦ у бік Угорщини, ці люди зобов'язані їй своєю свободою.
"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - заявив Семьен, який також відповідає за церковні справи.
За інформацією журналістів, політик координував передачу військовополонених, і це відповідає місії Папи Франциска зі звільнення ув'язнених. Вказано, що йшлося про угорців із Закарпаття.
Варто зазначити, що передача військовополонених не узгоджувалася з Україною, а її доцільність пояснюється "підкарпатським походженням" військових. Важливо розуміти, що всі ці солдати є громадянами України, тому їх передача в будь-яку третю країну без згоди і прямої участі України неможлива.
Передача українськіз військовополонених Угорщині - що відомо
8 червня в Російській Федерації заявили, що за участю Російської Православної церкви групу українських військовополонених із Закарпаття нібито було передано Угорщині.
При цьому офіційного коментаря від української сторони немає.