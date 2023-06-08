Офіційних коментарів Києва або Будапешта з цього приводу поки не було.

У Росії заявили, що за участю РПЦ група українських військовополонених із Закарпаття нібито була передана Угорщині.

"8 червня 2023 року з благословення Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила за посередництва Російської Православної церкви в рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях", - повідомляється на сайті Московського патріархату.

Варто відзначити, що офіційних коментарів Києва або Будапешта з цього приводу поки не було.

Відео дня

Обміни полоненими - деталі

25 травня Україна повернула з російського полону ще 106 своїх військовослужбовців. Керівник ОП додав, що вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогові наступати далі вглиб українського сходу.

До цього обмін відбувся 6 травня. Тоді додому повернулися 45 захисників. З них 42 захисники і три захисниці "Азовсталі" - всі вони - нацгвардійці, 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

Вас також можуть зацікавити новини: