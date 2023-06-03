В МЗС України наголосили, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

Міністерство закордонних справ відповіло Угорщині на відео з картою України без Криму офіційним демаршем.

Як повідомляється на сайті МЗС, 30 травня на YouTube-каналі уряду Угорщини було опубліковане відео із некоректним позначенням карти України.

"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО", - заявили в МЗС.

Також наголошується, що підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці.

"На доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною", - йдеться в повідомленні.

Позиція Угорщини щодо війни Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, у відео під назвою "Настав час для миру", поширеному на YouTube-каналі угорського уряду, демонструються кадри руйнувань в Україні, а закадровий голос говорить, що зупинити це можна тільки за допомогою "припинення вогню" і закликає сісти за стіл переговорів.

При цьому зображена карта України не включає окупований росіянами український Крим.

Як відомо, на офіційному рівні Угорщина не визнає український Крим частиною РФ, а також псевдореферендуми, які росіяни в ході широкомасштабного вторгнення провели на нових окупованих територіях України.

Водночас, угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово робив антиукраїнські заяви. Крім того, Будапешт виступає проти європейських санкцій щодо РФ і блокує транш фінансової допомоги Євросоюзу Україні у 500 мільйонів євро. Також Будапешт блокує засідання комісії Україна-НАТО.

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