Раніше ватажки "ЛНР" і " ДНР " просили Путіна визнати їх незалежність.

Президент РФ Володимир Путін на засіданні Радбезу РФ оголосив, що рішення про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" буде прийнято сьогодні.

Таку заяву він зробив наприкінці трансляції засідання.

"Шановні колеги, я вашу думку почув. Рішення буде прийнято сьогодні", - сказав Путін після обміну думками щодо можливості визнання незалежності терористичних "ДНР" і "ЛНР".

На цьому трансляція завершилася.

Зазначимо, глава МВС Росії Володимир Колокольцев під час засідання закликав визнати псевдореспубліки в "історичних кордонах", тобто - в межах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше сьогодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін звертався до Президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

А дата і час реального проведення великого засідання Ради Безпеки Росії викликали сумніви. Журналісти припускають, що "трансляцію" могли записати заздалегідь.

Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

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