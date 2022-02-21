Підозри виникли через годинник Шойгу, який потрапив в кадр.

ЗМІ транслюють, як президент РФ Володимир Путін проводить велике засідання Ради безпеки Росії. Дата і час реального проведення засідання викликали сумніви.

Про це пише російський телеканал "Дождь".

Зранку в понеділок, 21 лютого, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін проведе велике засідання Ради безпеки Росії.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, позачергове засідання розпочалося о 15:53. В той самий час російські телеканали запустили нібито трансляцію засідання РБ РФ наживо.

Утім в кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці. На ньому можна розгледіти час - 12:47.

"Трансляція, можливо, передається через 5 годин", - припустили журналісти каналу "Дождь".

Нагадаємо, учасники позапланової наради Ради Безпеки РФ під керівництвом Путіна мають визначити подальші кроки щодо визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

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