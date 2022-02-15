Парламент також закликав провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на кордонах України.

Верховна Рада закликає міжнародну спільноту не визнавати будь-які рішення Росії, які стосуватимуться визнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосував 331 з 369 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.

Йдеться про постанову про звернення ВР до Організації Об'єднаних Націй, Європейської комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо невизнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей (№7048).

У зверненні наголошується, що ВР рішуче засуджує будь-які спроби Російської Федерації визнати (легалізувати) незалежність незаконних утворень, які становлять окупаційну адміністрацію РФ, створену нею на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

У зв'язку з цим ВР звертається до вказаних світових організацій та закликає підтвердити територіальну цільність України та недоторканність її в межах міжнародно визнаних кордонів; не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, український парламент закликає рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликає невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У своєму зверненні ВР також наголошує, що так звана "влада" незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей є окупаційними адміністраціями РФ на тимчасово окупованих територіях України, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень на тимчасово окупованих територіях України.

"Вважаємо, що заяви Російської Федерації про те, що Державна Дума планує прийняти рішення про визнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях України, є черговою спробою зруйнувати міжнародний правопорядок, що ґрунтується на Статуті ООН", - йдеться у зверненні.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" - що відомо

У січні у Держдумі РФ комуністи зареєстрували проект звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" та "ДНР" незалежними державами.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме вихід Москви з Мінських домовленостей.

У понеділок, 14 лютого, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що парламентарі готують проект постанови, яка ще раз "підкреслить належність територій так званих "ЛНР" та "ДНР" складовою частиною територіальної цілісності України".

Вас також можуть зацікавити новини: