'Діймає та лютить': Мадяр емоційно висловився про поведінку союзників України

Командувач СБС розкритикував спроби партнерів показати Києву, хто в домі головний.

Спроби деяких західних партнерів продемонструвати Україні свою спроможність впливати на хід війни завдає істотну шкоду загальній "рамці", у якій ця війна ведеться. Про це у своєму телеграм написав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

"Мав би змовчати, але діймає та лютить, адже вдячність та віддяка - не те саме, що підкореність. Бачення військового, не політика", - написав офіцер.

Він наголосив, що спроба деяких наших партнерів демонструвати наявні у них важелі впливу несуть шкоду навіть не самим фактом певних перешкод, а "від зради рамки, у котрій ти дієш".

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"Чіткої рамки, де чорне - очевидно чорне, а біле - воно біле", - пояснив свою думку Мадяр.

США встромляють палиці в колеса Україні

Як писав УНІАН, після того, як Трамп оголосив дизельну угоду з РФ та розкритикував Україну за удари по російських НПЗ, Україна раптом зіткнулася з обмеженнями на використання американської системи супутникового зв'язку Starshield. Також почалися перебої в обміні розвідувальними даними. Зокрема американці припинили попереджати Україну про пуски російських балістичних ракет.

Як згодом з'ясували ЗМІ, Ілон Маск особисто запропонував Дональду Трампу обмежити роботу системи Starshield в Україні, і президент США погодився, після чого Пентагон реалізував заходи. Накладені обмеження суттєво ускладнили роботу українських операторів БПЛА, зокрема перехоплення російських реактивних дронів.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що США відновили передачу розвідданих Україні. Раніше він заявив, що обмеження на роботу Starshield також послабили, але досі не зняли повністю.

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