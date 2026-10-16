Обмеження в роботі Starlink для України досі не зняли повністю, - Зеленський

Україні потрібен звʼязок від Starlink зокрема для збиття реактивних "Шахедів", наголосив президент.

США досі не відновили у повній мірі роботу супутникового звʼязку від Starlink в Україні. Однак поступово обмеження щодо швидкості терміналів знімаються. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресбрифінгу.

Президент також пояснив, що Україна використовує звʼязок від Starlink для протидії реактивним "Шахедам". За словами президента, звʼязок від цієї системи використовується на дронах-перехоплювачах.

"Ми використовуємо спеціальні перехоплювачі, які рухаються з великою швидкістю зі Starlink. Starlink не відключали, понизили швидкість. І коли це зробили, ми не змогли збити певну кількість "Шахедів". Тобто ми не змогли використати інструмент захисту населення. Це дуже боляче. Шахеди йшли на швидкості 400 кілометрів й більше. А понизили нам до 70", – наголосив президент.

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Водночас президент повідомив, що Україна не працює над створенням аналога Starlink, а натомість намагається отримати аналог від європейських партнерів:

"Ми працюємо з деякими країнами, включно з Францією, аби мати ще можливості".

Зеленський також прокоментував питання розвідданих від США. За словами президента, Україна використовує розвіддані від десятків інших країн. Однак саме від Вашингтону надаються данні, які дозволяють зберегти життя населення.

"Саме виходи балістики, цю інформацію ми отримуємо від США. Тут багато викликів саме повʼязані балістикою. Але ми працюємо над усіма можливостями, аби Україна була максимально незалежна", – заявив президент.

Що цьому передувало

Раніше про обмеження швидкості роботи Starlink в Україні повідомив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов. За його словами, тоді йшлося про обмеження швидкості, з якою термінал може переміщуватися в просторі і продовжувати працювати.

Військовий експерт Павло Нарожний наголошував на тому, що Україна залежна від Starlink одразу в кількох напрямках. Зокрема, за його словами, це впливає на українські удари мідлстрайками, використання безекіпажних катерів та роботу розвіддронів.

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