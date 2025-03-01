За його словами, Україна ніколи не буде настільки сильною, аби вести переговори з позиції військової сили.

Словаччина не буде підтримувати Україну у війні проти РФ ні фінансово, ні військово. Про це написав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо на своїй сторінці у Facebook, коментуючи зустріч між президентами України та США, яка відбулася 28 лютого.

"Словацька Республіка не підтримає Україну ні фінансово, ні військовим чином для продовження війни. Якщо інші так вчинять, ми будемо поважати це. Словаччина має застереження до нереальної стратегії "мир через силу", яка має слугувати лише приводом для продовження війни в Україні. Україна ніколи не буде настільки сильною, щоб вести переговори з позиції військової могутності", - наголосив він.

Фіцо додав, що Словаччина до кінця саміту ЄС (6 березня 2025 року) запропонує необхідність негайного припинення вогню, що, за його словами, відкидають Володимир Зеленський та більшість країн ЄС.

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"Словацька Республіка вимагає, щоб врешті-решт виникла явна вимога відновити транзит газу через Україну до Словацької Республіки та Західної Європи. Ситуація абсурдна, газ зі сходу на захід не тече, але Україна погіршує ситуацію в Європі, забираючи європейський газ. Це російський газ, за який він платить, яким він фінансує російські військові поставки. Неможливо забезпечити конкурентоспроможність Європи, якщо поставки російського газу через Україну не відновляться. Допомога, яку в різних формах ЄС і Словацька Республіка надають Україні, не може набувати форми квитка в один кінець", - зауважив прем'єр Словаччини.

Фіцо пригрозив, що якщо на саміті не будуть поважати інші думки, окрім продовження війни, то Європейська Рада не зможе узгодити висновки щодо України. Водночас політик додав, що його країна поважає необхідність підвищення обороноздатності Європи.

Останні заяви Фіцо щодо України

Раніше Роберт Фіцо заявив, що Зеленському потрібна війна і Україна сама винна, що РФ на неї напала. За його словами, ЄС повинен допомогти Трампу "якнайшвидше припинити безглузді вбивства в Україні і не перешкоджати йому в досягненні цієї мети".

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Словаччини пригрозив перекрити Україні газ. Він вважає, що має моральне право піти на цей крок після припинення транзиту російського газу через українську територію.

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