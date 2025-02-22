Фіцо підтримав критику президента США Дональда Трампа на адресу Зеленського, заявивши, що останньому "справді потрібна ця війна".

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо виступив з виправданням російської агресії проти України та звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні "проводити вибори" і навіть натякнув на зникнення грошей від Євросоюзу.

"Застосування Росією військової сили проти Україні було порушенням міжнародного права. Але у РФ були серйозні причини для цього, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО", - висловив думку Фіцо, передає "Європейська правда".

Він назвав війну в Україні "конфліктом" і зауважив, що він міг би бути вирішений набагато швидше, але країни Євросоюзу, за вийнятком Словаччини та Угорщини, вирішили, що війну можна використати для послаблення Росії.

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Він також звинуватив Євросоюз у тому, що він напрошується за стіл переговорів з РФ, "хоча вже три роки відкрито підтримує війну в Україні". У зв'язку з цим він зазначив, що "мирні переговори" можуть і не принести справедливий мир та відновлення територіальної цілісності України.

Також він висловив думку, що ЄС повинен допомогти Трампу "якнайшвидше припинити безглузді вбивства в Україні і не перешкоджати йому в досягненні цієї мети".

Серед іншого Фіцо також підтримав критику президента США Дональда Трампа на адресу Зеленського, заявивши, що останньому "справді потрібна ця війна". "Коли йде війна, не може бути демократичних виборів... Коли йде війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів, наданих Україні", – заявив Фіцо.

Фіцо і його заяви про Україну

Фіцо є давнім прихильником Путіна. Він невтомно виправдовує його напад на Україну. А після того, як Україна припинила транзит російського газу до Європи, Фіцо заявив, що вона ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми зі вступом до Євросоюзу. Крім того, голова словацького уряду назвав Зеленського ворогом своєї держави.

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