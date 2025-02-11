Прем'єр Словаччини вважає, що має моральне право на такий крок.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який раніше погрожував залишити Україну без світла, цього разу пригрозив перекрити газ. Він заявив, що має моральне право піти на цей крок після припинення транзиту російського газу через українську територію.

"Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 млн кубометрів на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже перебуває на рекордному рівні - близько 60 євро за МВт*год", - заявив словацький політик у відеозверненні у Facebook.

При цьому Фіцо зазначив, що вже кілька днів в Україну через Словаччину йде газ від іноземних компаній, "без якого Україна б замерзла".

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"Європа виставляє себе на посміховисько. Україна може шкодити собі скільки завгодно. Але Європа не може покривати українську дурість", - заявив прем'єр Словаччини.

Крім того, він розкритикував словацьку опозицію, бо вона "прислужила Зеленському", підтримавши участь словацьких солдатів у бойовій місії в Україні та її членство в НАТО.

Україна купує газ у Європі - останні новини

Україна минулого тижня різко збільшила імпорт газу з ЄС минулого тижня через російські ракетні удари. Київ тільки 9 лютого імпортував 16,3 млн куб. м "блакитного палива", з яких зі Словаччини 7,3 млн куб. м.

При цьому ціни на газ у Європі злетіли до максимуму за останні два роки.

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