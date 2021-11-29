Невизнаний лідер Білорусі запевнив, що наразі у нього нема інформації про планування вторгнення РФ в Україну.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва не повідомляла Мінськ про можливий напад на Україну. Однак політик впевнений, що росіяни координуватимуть атаку з ним.

Про це повідомляє БелТА.

За словами Лукашенка, наразі у нього нема інформації про планування вторгнення РФ в Україну.

"У мене таких відомостей про запланований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нас би повідомили", - сказав він.

Читайте також"У суспільстві сіють страх і паніку": в Міноборони прокоментували ймовірність вторгнення РФ в УкраїнуКрім того, невизнаний лідер Білорусі звинуватив Україну у "вигадуванні фейку щодо можливого нападу". На його переконання, Київ та західні країни мають "викласти факти на стіл і підтвердити цю тезу".

Лукашенко також поскаржився, що у схожий спосіб постраждала і Білорусь, яку, мовляв, західні країни звинуватили у міграційній кризі. За його словами, Білорусь не залишиться осторонь, якщо розпочнуться військові дії між РФ та Україною.

"Вони (західні держави – УНІАН) чудово розуміють: якщо вони знову розв'яжуть війну в Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І зрозуміло, на чиєму боці буде Білорусь", - заявив Лукашенко.

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

Автор: Марта Гичко