Зловмисникам вдалося легалізувати понад 1 млрд грн.

Правоохоронці повідомили народному депутату VIII скликання про підозру за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Джерело УНІАН у правоохоронних органах зазначило, що йдеться про екс-нардепа від фракції Блок Петра Порошенка Руслана Демчака.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, нардеп обіймав посаду заступника голови Комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності. За даними слідства, він змовився із директорами двох приватних підприємств та виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасниками фондового ринку. Відтак, парламентар зміг отримати 20 млн грн незаконного інвестиційного прибутку.

Крім того, зазначається, що колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та намагався приховати та замаскувати їхнє незаконне походження.

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"Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження", – пояснили в ОГПУ.

Ці гроші згодом використовувалися національними публічними діячами та відображалися в їхніх деклараціях.

У МВС розкрили подробиці справи

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. За даними МВС, зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк.

Учасникам схеми загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Інші гучні справи з нардепами

8 серпня на отриманні хабара викрили нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька. Його затримали разом із двома спільниками під час отримання 85 тисяч доларів, які були першою частиною незаконної вигоди від приватного підприємця начебто за передачу в оренду державних земель.

Крім того, НАБУ оголосило в розшук екс-нардепа Георгія Логвинського ("Народний фронт"). Він є фігурантом справи "Золотий мандарин". Зазначається, що чиновника підозрюють у організації заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з державного бюджету.

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